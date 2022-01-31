Зеленский готов встретиться с Путиным, – Кислица призвал Москву не шантажировать войсками

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к россиянам. Он призвал решать все вопросы дипломатично, а не бряцать оружием, как делает Кремль.

Об этом Кислица говорил 31 января на открытом заседании Совбеза ООН. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам, а президент Зеленский – ко встрече с Владимиром Путиным.

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"Лучше поговорить, а не стягивать войска"

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что сам Зеленский много раз заявлял о намерениях встретиться с президентом России. "Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", – подчеркнул Кислица.

Он обратил внимание на то, что Кремль сосредоточил возле украинских границ и в оккупированном Крыму почти 130 тысяч российских военных. Кроме этого, государство-агрессор наращивает военное присутствие в Беларуси и Черном море.

Кремль заговорил о встрече в Пекине

Ранее в Кремле прокомментировали визит Путина на открытие Олимпийских игр в Пекине. Там подчеркнули, что он не планирует двухстронних встреч с другими политиками.

Впрочем, контакты с Зеленским в Москве не исключают. Это при том, что, как заверили у украинского президента, он не планирует поездку в Китай. Потому что уже имеет ряд запланированных встреч в Киеве.

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