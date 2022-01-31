Про це Кислиця говорив 31 січня на відкритому засіданні Радбезу ООН. Він наголосив, що Україна готова до переговорів, а президент Зеленський – до зустрічі з Володимиром Путіним.

До теми Радбез ООН зібрався через можливий напад Росії на Україну: головні тези​

"Краще поговорити, а не стягувати війська"

Постпред України при ООН наголосив, що сам Зеленський багато разів заявляв про наміри зустрітися з президентом Росії. "Якщо у Росії є якісь питання до України, то краще сісти і поговорити, а не стягувати війська і залякувати Україну", – підкреслив Кислиця.

Він звернув увагу на те, що Кремль зосередив біля українських кордонів та в окупованому Криму майже 130 тисяч російських військових. Крім цього, держава агресорка нарощує військову присутність у Білорусі та Чорному морі.

Зверніть увагу! 31 січня під час засідання Радбезу ООН у США заявили, що Росія спрямовує ще більше сил до кордону з Україною. Там стверджують, що це відбувається "просто зараз".

Кремль заговорив про зустріч у Пекіні

Раніше у Кремлі прокоментували візит Володимира Путіна на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Там наголосили, що він не планує двосторонніх зустрічей з іншими політиками.

Втім, контакти із Зеленським у Москві не виключають. Це при тому, що як запевнили в українського президента, він не планує поїздку в Китай. Адже вже має низку запланованих зустрічей у Києві.

Росіяни збирають підписи проти війни з Україною: дивіться відео