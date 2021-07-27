Зеленский готов встретиться с Путиным, но у Кремля, похоже, другие планы, – ОП
27 июля 2021 , 21:35Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным как в рамках нормандского формата, так и лицом к лицу. Мир остается главным приоритетом украинского лидера.
Сергей Никифоров – представитель Зеленского – отметил, что президент со своей стороны готов делать все возможное, чтобы на Донбассе воцарился мир. В частности, встретиться с Путиным.
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Он (Зеленский – 24 канал) неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандском формате, и один на один с российским президентом. К сожалению, очевидно, у Кремля цели немного другие,
– отметил Никифоров.
Детали от Никифорова
- Представитель президента подчеркнул, что 27 июля прошел год с начала договоренности о режиме тишины на Донбассе.
- По словам Никифорова, за это время на Востоке вдвое уменьшилось количество обстрелов и погибших среди украинских военных.
- Кроме того, в три раза уменьшилось количество раненых.
- Никифоров отметил, что с 27 июля 2020 до 27 июля 2021 года зафиксировали 2000 обстрелов, 45 погибших, 150 раненых.