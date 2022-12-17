Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Путиным
Источник:La Chaîne Info
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих последних интервью высказался о российском диктаторе Владимире Путине. Он заявил, что готов выйти с ним на ринг.
Об этом глава государства сказал в интервью LCI. Он подчеркнул, что готов выйти на ринг с Путиным хоть завтра.
Достойно внимания Путин приказал Кадырову убить Зеленского в начале войны, – WSJ
Зеленский готов "набить морду" Путину
Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду, он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным,
– сказал Зеленский.
Напомним, что в начале российского вторжения в Украину боевик из Чечни Рамзан Кадыров получил задание от Владимира Путина. Российский диктатор приказал ему убить президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей украинской разведки и СБУ.
В материале приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленное и желанное задание были "своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову".
Президент об отношении к Макрону, который звонит Путину
- В этом же интервью глава государства заявил, что не верит в результаты разговоров иностранных лидеров с Владимиром Путиным. По словам главы государства, российский диктатор заботится только о собственном интересе.
- Самая первая причина, которую заметил президент Зеленский – Путин не хочет мира. Так и говорить с ним не о чем – переговоры просто не имеют смысла.
- Президент добавил, что в голове Путина искажена реальность, а о чем он действительно заботится, так это о собственных интересах и доходах. Диктатору даже безразлично на интересы собственного народа.
- В то же время Владимир Зеленский отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет право вести диалог с российским диктатором. Однако в эффективности этого глава государства сомневается. Как и в эффективности разговоров любого другого лидера с диктатором.