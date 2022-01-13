Зеленский хочет, чтобы ограничения для олигархов из Украины действовали и за границей
Источник:"Рада"
Власти хотят, чтобы статус олигарха и введенные учитывая его ограничения распространялись и за рубежом. СНБО будет работать над механизмом требуемого взаимодействия с иностранными партнерами.
Такую задачу Совет нацбезопасности и обороны получил от президента Зеленского на заседании в конце декабря. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.
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Подробности от главы Минюста
Как пояснил чиновник, глава государства хочет, чтобы ограничения, введенные против украинских олигархов, действовали не только в пределах нашего государства. Мол, должна быть и реакция от международных партнеров.
Чтобы также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за границей. Будем работать над этим,
– подчеркнул Малюська.
Министр также предположил, что статус олигарха будет предусматривать некоторые препятствия ведению бизнеса за рубежом. Впрочем, власти хотят, чтобы этот вопрос был правильно юридически урегулирован.Обратите внимание! Первые фамилии в реестре олигархов могут появиться в конце мая 2022 года. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кратко об "антиолигархическом" законе
- Закон об олигархах является инициативой президента Зеленского, он объявил об этом весной 2021 года.
- После того как нардепы устранили противоречия в документе, глава государства поставил под ним свою подпись.
- Закон предусматривает создание правовых рамок для отделения крупного бизнеса от политической борьбы.
- В нем указаны четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности их контактов с чиновниками.
Сколько украинских олигархов насчитали в СНБО: смотрите видео