Зеленский хочет помиловать десятки осужденных ветеранов: какие условия

Президент Владимир Зеленский обещает решить вопрос о помиловании осужденных ветеранов войны на Востоке. Говорить об этом будет возможно только после выводов соответствующей комиссии.

Об этом глава государства рассказал во время форума "Украина 30. Защитники". Президент подчеркнул, что именно для помощи военным он создал Консультативный совет обеспечения прав и свобод украинских защитников.

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Вопрос помилования ветеранов уже прорабатывают

Также Зеленский отметил, что война на Донбассе и российская агрессия показала, что в украинском законодательстве есть определенные пробелы.

Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только в 2021 году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев. Они участвовали в антитеррористической операции и ООС. Также около 500 ветеранов войны получат в этом году денежную компенсацию для получения жилья. Также это касается семей погибших.

На рассмотрение президента направила ходатайство о военных

Отметим, что в Офисе Президента ранее сообщили, что на рассмотрение Зеленского подали ходатайство об освобождении или уменьшении срока заключения для осужденных военных. Ко Дню Независимости помиловать предложили 36 человек. Однако впоследствии эту новость с сайта ОП убрали.

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