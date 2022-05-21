Зеленский хочет построить новый самолет "Мрия"

Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен построить еще один самолет "Мрия". Этот проект он хотел бы посвятить летчикам, погибшим в борьбе за Украину.

В частности, речь идет о тех, кто погиб во время обороны Мариуполя. Такую идею президент озвучил во время онлайн-общения с украинскими студентами 19 мая.

Тоже тогда О новой Украине, защите от угроз и цене независимости: Зеленский обратился к студентам вузов

Это перестало быть вопросом денег

Глава государства рассказал, что и до вторжения хотел построить такой второй самолет. Для этого необходимо было 800 миллионов долларов. Он даже обращался по этому вопросу к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Однако деньги так и не удалось найти.

Но в этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался "Укроборонпром", коллектив "Антонова". Это вопрос имиджа нашего государства и всех замечательных профессиональных летчиков, погибших на этой войне,

– сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что построить "Мрию" ради памяти героев действительно необходимо. Это ведь правильная государственная позиция.

Что известно о летчиках, которые летали на "Азовсталь"

О погибших при обороне Мариуполя пилотах президент тогда тоже впервые рассказал. Павшие герои делали невозможное – привозили на оцепленную территорию "Азовстали" лекарства, продукты и воду. Также они пытались забрать тела раненых.

Глава государства подчеркнул, что эти люди проявили исключительный героизм. Ведь каждый из них знал – долететь до "Азовстали" почти нереально. Оттуда не возвращались 90% пилотов. Но всегда были новые, которые соглашались лететь, потому что знали, что делают это для защиты страны.

Как разрушили "Мрию"

Российские войска уничтожили флагман украинской авиации в боях за аэродром Гостомеля. В самолет попала вражеская ракета. Повреждения были настолько серьезными, что стоимость восстановления даже невозможно оценить.

Самолет Ан-225, которому принадлежит несколько мировых рекордов. Больше об этом легендарном судне рассказал 24 каналу его пилот Дмитрий Антонов. Он отметил, что была возможность переместить "Мрию", однако почему-то это не сделали.

Пилот Антонов о разрушенной "Мрие" и российских пилотах: смотрите видео