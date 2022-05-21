Зокрема, мовиться про тих, які загинули під час оборони Маріуполя. Таку ідею президент озвучив під час онлайн-спілкування з українськими студентами 19 травня.

Теж тоді Про нову Україну, захист від загроз та ціну незалежності: Зеленський звернувся до студентів ВНЗ

Це перестало бути питанням грошей

Глава держави розповів, що й до вторгнення хотів збудувати другий такий літак. Для цього потрібно було 800 мільйонів доларів. Він навіть звертався щодо цього питання до президента Туреччини Реджеп Ердогана. Проте кошти так і не вдалося знайти.

Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. До нас звертався "Укроборонпром", колектив "Антонова". Це питання іміджу нашої держави та всіх загиблих чудових професійних льотчиків, які загинули на цій війні,

– сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що побудувати "Мрію" заради пам'яті героїв справді необхідно. Адже це правильна державна позиція.

Що відомо про льотчиків, які літали на "Азовсталь"

Про загиблих при обороні Маріуполя пілотів президент тоді також вперше розповів. Полеглі робили неможливе – привозили на оточену територію "Азовсталі" ліки, продукти та воду. Також вони намагалися забрати тіла поранених.

Очільник країни наголосив, що ці люди проявили виключний героїзм. Адже кожен із них знав – долетіти до "Азовсталі" майже нереально. Звідти не поверталися 90% пілотів. Але завжди були нові, які погоджувались летіти, бо знали, що роблять це для захисту країни.

Як зруйнували "Мрію"

Російські війська знищили флагман української авіації в боях за аеродром Гостомеля. У літак влучила ворожа ракета. Пошкодження були настільки серйозними, що вартість відновлення навіть неможливо оцінити.

Літак Ан-225, якому належить кілька світових рекордів. Більше про це легендарне судно розповів 24 каналу його пілот Дмитро Антонов. Він зазначив, що була можливість перемістити "Мрію", проте чомусь це не зробили.

Пілот Антонов про зруйновану "Мрію" та російських пілотів: дивіться відео