Зеленский хочет расширить старые и подписать новые соглашения о зоне свободной торговли

Президент Владимир Зеленский говорит, что следует расширить соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, Канадой и Израилем. Кроме того, он рассчитывает в начале 2022 года подписать такое соглашение с Турцией.

Украинская продукция за рубежом должна увеличиваться. Об этом президент заявил на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

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Мы должны расширять соглашения о ЗСТ с ЕС, Канадой, Израилем, финализируем, очень в это верю, ЗСТ с Турцией. Хотелось бы сделать это в начале следующего года, когда будет визит президента Эрдогана в Украину,

– подчеркнул Зеленский.