В любой момент и в любой точке планеты, – Зеленский хочет встретиться с Байденом

Владимир Зеленский хотел бы пообщаться с Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Ведь речь идет о защите интересов Украины.

Об этом президент Украины сказал в интервью изданию AXIOS, опубликованном 7 июня. По словам Зеленского, разговор с Байденом должен был бы состояться с глазу на глаз, а не по телефону.

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"Я готов защищать Украину"

У Владимира Зеленского спросили, общался ли уже с ним Джо Байден – учитывая встречу того с Путиным, которая вскоре состоится.

Еще нет. Однако я думаю, что отсутствие такого разговора было бы большой ошибкой. Я думаю, мы глубже понимаем тему России, так как много лет соседствуют, и имеем войну на Востоке,

– ответил президент Украины.

Он считает "такие консультации важными", вот "только они должны происходить с глазу на глаз – ведь многие вещи просто невозможно обсудить по телефону".

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Состоится ли встреча Зеленского и Байдена в ближайшее время

"Я понимаю, у президента США жесткие планы. Возможно, встречи не будет", – признал Зеленский. Но "этот выбор может сделать только он".

Как гарант Конституции Украины, я готов защищать Украину. В любой момент и в любой точке планеты я готов встретиться с ним (с Джо Байденом – 24 канал) и обсудить все детали,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. К слову, во время нее воздушное пространство над швейцарским городом планируют закрыть.

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