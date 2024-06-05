Белый дом анонсировал две встречи Зеленского и Байдена: где и когда встретятся лидеры
Источник:AFP
Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден вскоре проведут двустороннюю встречу во французской Нормандии и встретятся во время саммита G7 в Италии.
Издание ссылается на советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.
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Встречи состоятся во Франции и Италии
Во время мероприятий во Франции Байден проведет встречу с Зеленским, чтобы "обсудить состояние дел в Украине, а также то, как США может продолжать и углублять американскую поддержку Украины".
При этом, Салливан сообщил, что Байден снова проведет двустороннюю встречу с Зеленским на саммите "Группы семи" в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня. На этой встрече внимание сосредоточат на замороженных активах России и их применение для поддержки Украины.
В течение чуть более чем недели президент (Джо Байден) будет иметь две существенные встречи с президентом Зеленским,
– сказал представитель Белого дома.
Байден не поедет на Саммит мира
- Ранее стало известно, что Джо Байден не сможет принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Американскую делегацию возглавит вице-президент США Камала Харрис.
- Также активное участие в работе саммита примет советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.