Зеленский вместе с Будановым показали трофейный вертолет Ми-8: красноречивые фото
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов показали российский вертолет Ми-8, который удалось доставить в Украину во время операции "Синица".
Соответствующие фото президента и руководителя ГУР на фоне трофейной птицы опубликовали в Офис президента Украины.
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Отмечают, что Зеленский вручил разведчикам награду президента Украины "Крест боевых заслуг", ордена, медали и погоны высших воинских званий. В частности, Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику ГУР Кириллу. Буданову и вручил ему ответные погоны.
Зеленский и Буданов были сфотографированы на фоне Ми-8
На опубликованных фото Зеленский вместе с Будановым стоит на фоне вертолета с характерной для военной техники окупантов надписью V.
Президент и глава разведки сделали общее фото с трофейной техникой / Фото Офиса Президента
Борт перегнали в Украину во время знаменитой операции "Синица" / Фото Офиса Президента
Вертолет доставил в Украину российский пилот Максим Кузьминов / Фото Офиса Президента
Цена такой "птички" стартует от 8 миллионов долларов / Фото Офиса Президента
Зеленский поблагодарил разведчиков
"Благодаря вам мы знаем, что планирует враг. Мы знаем его настроения, его слабые места. Благодаря вам и всем нашим силам обороны и безопасности украинцы чувствуют, что мы можем одолеть Россию в войне и что это будет историческим достижением современных поколений украинцев", – заявил президент в День военной разведки Украины.
Главное о спецоперации "Синица"
- В ходе операции украинской разведки "Синица" российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область.
- ГУР МО опубликовало документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором говорится, что Кузьминов на момент проведения операции "Синица" был в звании капитана, его должность – командир вертолета Ми-8.
- Кузьминов будет "помогать" Украине защищать свою независимость. Как отметили в ГУР, россиянин также выразил намерение принять украинское гражданство.