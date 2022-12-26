Победа приближается как праздник, – пояснил Давидюк рождественские обложки The Week

В издании The Week сделали рождественские карикатуры с самыми влиятельными людьми в 2022 году. Как в американском, так и в британском вариантах, есть и президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, карикатуристы и фотографы – это одни из лучших политологов. Они умеют четко объяснить картинку мира в очень интересных форматах.

К теме Путин и Зеленский стали лицами 2022 года по версии The Week: по поводу агрессора есть нюанс

Американская версия The Week / The Week

Это костер, который вокруг Байдена… В американской традиции он где-то так и выглядит. Это пламя энергии страны и мира. Посмотрите, кто находится поближе. Как говорил киношный герой Кевина Спейси: "Власть – это как недвижимость. Важно, где ты находишься". Смотрите, кто у Байдена, кто на 2-3 линии, а кто меряет корону,

– отметил Давидюк.

Пока не победа, но она приближается

Британская версия обложки несколько иная. Здесь самые влиятельные люди сидят за общим ужином, а главный неудачник – Путин – пытается уничтожить украинский снеговик. Хотя он его немного повредил, но в реальности ничего ему не удастся.

Британская обложка The Week / The Week

Как отметил Давидюк, украинский флаг разместили у королевы Елизаветы II, а Зеленский сидит между двумя бывшими и нынешними премьерами Великобритании. Это – положительная коннотация, ведь по левую руку на почти том же расстоянии королевская семья.

Победа приближается как праздник – Давидюк: смотрите видео

Британия очень дружественно приняла Украину с начала полномасштабной войны. Это были теплые объятия со многими важными политическими и финансовыми решениями; оружием, дипломатией и вообще "генерацией правильных решений и поведения".

Давидюк также обратил внимание на заявление вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, который сравнил ситуацию в войне в Украине с моментом во Второй мировой.

Он сделал хорошее заявление о том, что Путин сейчас в позиции 1943 года. Когда ясно, что победа, но еще не 1945 год. Ее нужно добить. Где-то на этой картинке ясно, что все объединились вокруг Украины. Но еще не победа, еще рано праздновать, но ощущение есть. Она приближается как праздник,

– рассказал Давидюк.

Украину признали страной года