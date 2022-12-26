Победа приближается как праздник, – пояснил Давидюк рождественские обложки The Week
В издании The Week сделали рождественские карикатуры с самыми влиятельными людьми в 2022 году. Как в американском, так и в британском вариантах, есть и президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, карикатуристы и фотографы – это одни из лучших политологов. Они умеют четко объяснить картинку мира в очень интересных форматах.
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Американская версия The Week / The Week
Это костер, который вокруг Байдена… В американской традиции он где-то так и выглядит. Это пламя энергии страны и мира. Посмотрите, кто находится поближе. Как говорил киношный герой Кевина Спейси: "Власть – это как недвижимость. Важно, где ты находишься". Смотрите, кто у Байдена, кто на 2-3 линии, а кто меряет корону,
– отметил Давидюк.
Пока не победа, но она приближается
Британская версия обложки несколько иная. Здесь самые влиятельные люди сидят за общим ужином, а главный неудачник – Путин – пытается уничтожить украинский снеговик. Хотя он его немного повредил, но в реальности ничего ему не удастся.
Британская обложка The Week / The Week
Как отметил Давидюк, украинский флаг разместили у королевы Елизаветы II, а Зеленский сидит между двумя бывшими и нынешними премьерами Великобритании. Это – положительная коннотация, ведь по левую руку на почти том же расстоянии королевская семья.
Победа приближается как праздник – Давидюк: смотрите видео
Британия очень дружественно приняла Украину с начала полномасштабной войны. Это были теплые объятия со многими важными политическими и финансовыми решениями; оружием, дипломатией и вообще "генерацией правильных решений и поведения".
Давидюк также обратил внимание на заявление вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, который сравнил ситуацию в войне в Украине с моментом во Второй мировой.
Он сделал хорошее заявление о том, что Путин сейчас в позиции 1943 года. Когда ясно, что победа, но еще не 1945 год. Ее нужно добить. Где-то на этой картинке ясно, что все объединились вокруг Украины. Но еще не победа, еще рано праздновать, но ощущение есть. Она приближается как праздник,
– рассказал Давидюк.
Украину признали страной года
- По версии влиятельного издания The Economist Украина стала страной года. Там отметили, что обычно авторы и редакторы спорят о выборе, когда принимают это решение. Но в этом году все было очевидно.
- Представители издания отметили, что украинцы проявили смелость и изобретательность. А также продемонстрировали миру свою стойкость и вдохновили многих угнетенных по всему миру.
- Журналисты американского издания Politico признали российского диктатора Путина "неудачником".