После массированного ракетного удара Зеленский провел "важный разговор" с Шольцом
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский постоянно ведет телефонные разговоры с мировыми политическими лидерами. 31 октября побеседовал с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Зеленский и Шольц пообщались по телефону
Во время разговора Президент Украины отметил массированный ракетный удар, нанесенный 31 октября утром. Об этом Зеленский сообщил в своем твиттере.
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Провел важный разговор с канцлером Германии @ OlafScholz. Проинформировал об очередном акте ракетного террора РФ. Благодарны Германии за предоставленную ПВО. Необходимо построить воздушный щит над Украиной,
– написал Зеленский.
Также добавил, что во время разговора они с Шольцом отметили важность продолжения зерновой инициативы. Ведь нельзя допустить шантажа мира голодом.
Массовый удар по Украине 31 октября: коротко
- Утром 31 октября российская армия нанесла массовый удар по Украине. Страна-агрессор атаковала ракетами десять регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.
- При этом украинские подразделения ПВО сбили большинство ракет, которыми враг атаковал Украину. Российские террористы выпустили по нашей стране 50 ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонского района. 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской и других областях.
- Вместе с тем, к сожалению, было зафиксировано попадание. Пострадали энергетические объекты в Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Запорожской, Днепропетровской и других областях. В результате часть этих регионов остались без электричества, водоснабжения и связи.
- По информации журналиста Андрея Цаплиенко, эта ракетная атака обошлась России в 400 – 600 миллионов долларов.
- Новые повреждения в результате атаки осложнили ситуацию в энергосистеме Украины. В Укрэнерго сообщили, что стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены. Для ликвидации аварий после ракетных ударов введены локальные ограничения потребителей в пределах области.
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