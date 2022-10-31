После массированного ракетного удара Зеленский провел "важный разговор" с Шольцом

Владимир Зеленский постоянно ведет телефонные разговоры с мировыми политическими лидерами. 31 октября побеседовал с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский и Шольц пообщались по телефону

Во время разговора Президент Украины отметил массированный ракетный удар, нанесенный 31 октября утром. Об этом Зеленский сообщил в своем твиттере.

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Провел важный разговор с канцлером Германии @ OlafScholz. Проинформировал об очередном акте ракетного террора РФ. Благодарны Германии за предоставленную ПВО. Необходимо построить воздушный щит над Украиной,

– написал Зеленский.

Также добавил, что во время разговора они с Шольцом отметили важность продолжения зерновой инициативы. Ведь нельзя допустить шантажа мира голодом.

Массовый удар по Украине 31 октября: коротко

Утром 31 октября российская армия нанесла массовый удар по Украине. Страна-агрессор атаковала ракетами десять регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

При этом украинские подразделения ПВО сбили большинство ракет, которыми враг атаковал Украину. Российские террористы выпустили по нашей стране 50 ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонского района. 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской и других областях.

Вместе с тем, к сожалению, было зафиксировано попадание. Пострадали энергетические объекты в Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Запорожской, Днепропетровской и других областях. В результате часть этих регионов остались без электричества, водоснабжения и связи.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, эта ракетная атака обошлась России в 400 – 600 миллионов долларов.

Новые повреждения в результате атаки осложнили ситуацию в энергосистеме Украины. В Укрэнерго сообщили, что стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены. Для ликвидации аварий после ракетных ударов введены локальные ограничения потребителей в пределах области.