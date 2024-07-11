Зеленский и Столтенберг дают пресс-конференцию по итогам саммита НАТО: основные заявления

Вечером 11 июля президент Украины и Йенс Столтенберг встретились в рамках Саммита Альянса. Они дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи НАТО.

Генеральный секретарь и украинский лидер выступили с заявлениями перед журналистами. Что сказали Столтенберг и Зеленский во время пресс-конференции и какие заявления озвучили – читайте в материале 24 Канала.

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