Зеленский и Столтенберг дают пресс-конференцию по итогам саммита НАТО: основные заявления
Вечером 11 июля президент Украины и Йенс Столтенберг встретились в рамках Саммита Альянса. Они дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи НАТО.
Генеральный секретарь и украинский лидер выступили с заявлениями перед журналистами. Что сказали Столтенберг и Зеленский во время пресс-конференции и какие заявления озвучили – читайте в материале 24 Канала.
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Йенс Столтенберг заявил, что союзники уже согласовали "существенный" пакет для Украины, включая помощь в сфере безопасности, обучение и предоставление "минимальной базовой линии"\" в 40 миллиардов евро. Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО является "решающей" и поможет остановить "аппетит к агрессии" российского диктатора Владимира Путина. Он говорит, что "уверен", что Украина вступит в НАТО, и "сделает все", чтобы это произошло. Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает получение больше систем противовоздушной обороны как можно скорее. "Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал он. Однако по его словам, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО. Союзники НАТО усиливают свою поддержку, не пугаются. Сегодня мы согласовали пакет с командованием НАТО по Украине с финансовой досрочной поддержкой. И мы имеем немедленную помощь в виде Patriot и боеприпасов, в частности двусторонних соглашений по безопасности, По его словам, они видят попытки России запугать Альянс относительно помощи нашему государству, но на самом деле это имеет противоположные последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявления для медиа сказал, что будущее Украины – в НАТО. Мы приветствуем ваш прогресс в реформах и с тем, как вы в дальнейшем будете осуществлять эту важную работу мы будем поддерживать вас на необратимом пути в НАТО, Йенс Столтенберг перечислил ряд принятых важных решений на саммите по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и сказал, что эта мощная поддержка и является мостом Украины к членству в Альянсе.
– заявил Генсек.
– подчеркнул он.
Йенс Столтенберг заявил, что союзники уже согласовали "существенный" пакет для Украины, включая помощь в сфере безопасности, обучение и предоставление "минимальной базовой линии"\" в 40 миллиардов евро.
Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО является "решающей" и поможет остановить "аппетит к агрессии" российского диктатора Владимира Путина.
Он говорит, что "уверен", что Украина вступит в НАТО, и "сделает все", чтобы это произошло.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает получение больше систем противовоздушной обороны как можно скорее.
"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал он.
Однако по его словам, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.
Союзники НАТО усиливают свою поддержку, не пугаются. Сегодня мы согласовали пакет с командованием НАТО по Украине с финансовой досрочной поддержкой. И мы имеем немедленную помощь в виде Patriot и боеприпасов, в частности двусторонних соглашений по безопасности,
По его словам, они видят попытки России запугать Альянс относительно помощи нашему государству, но на самом деле это имеет противоположные последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявления для медиа сказал, что будущее Украины – в НАТО.
Мы приветствуем ваш прогресс в реформах и с тем, как вы в дальнейшем будете осуществлять эту важную работу мы будем поддерживать вас на необратимом пути в НАТО,
Йенс Столтенберг перечислил ряд принятых важных решений на саммите по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и сказал, что эта мощная поддержка и является мостом Украины к членству в Альянсе.