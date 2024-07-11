Зеленский и Столтенберг дают пресс-конференцию по итогам саммита НАТО: основные заявления

11 июля 2024, 21:01
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Вечером 11 июля президент Украины и Йенс Столтенберг встретились в рамках Саммита Альянса. Они дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи НАТО.

Генеральный секретарь и украинский лидер выступили с заявлениями перед журналистами. Что сказали Столтенберг и Зеленский во время пресс-конференции и какие заявления озвучили – читайте в материале 24 Канала.

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21:31, 11 июля

Йенс Столтенберг заявил, что союзники уже согласовали "существенный" пакет для Украины, включая помощь в сфере безопасности, обучение и предоставление "минимальной базовой линии"\" в 40 миллиардов евро.

21:30, 11 июля

Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО является "решающей" и поможет остановить "аппетит к агрессии" российского диктатора Владимира Путина.

Он говорит, что "уверен", что Украина вступит в НАТО, и "сделает все", чтобы это произошло.

21:06, 11 июля

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает получение больше систем противовоздушной обороны как можно скорее.

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал он.

Однако по его словам, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.

21:01, 11 июля

Союзники НАТО усиливают свою поддержку, не пугаются. Сегодня мы согласовали пакет с командованием НАТО по Украине с финансовой досрочной поддержкой. И мы имеем немедленную помощь в виде Patriot и боеприпасов, в частности двусторонних соглашений по безопасности,
– заявил Генсек.

По его словам, они видят попытки России запугать Альянс относительно помощи нашему государству, но на самом деле это имеет противоположные последствия.

21:00, 11 июля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявления для медиа сказал, что будущее Украины – в НАТО.

Мы приветствуем ваш прогресс в реформах и с тем, как вы в дальнейшем будете осуществлять эту важную работу мы будем поддерживать вас на необратимом пути в НАТО,
– подчеркнул он.

Йенс Столтенберг перечислил ряд принятых важных решений на саммите по военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и сказал, что эта мощная поддержка и является мостом Украины к членству в Альянсе.

 

Автор: Маргарита Волошина