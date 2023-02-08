Зеленский и Сунак посетили украинских военных, которые тренируются в Британии: красноречивые кадры

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию посетил украинских военных. Глава государства и премьер Великобритании Риши Сунак встретились с украинскими военными на юге Англии.

Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными, обучающимися на британском военном объекте. В частности, президент Украины прибыл на британский военный объект Bovington Camp в Дорсете.

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Зеленский встретился с военными, которые тренируются на Challenger 2

Зеленский и премьер-министр Риши Сунак встретились с украинскими военными, тренирующимися на танках Challenger 2.



Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными / Фото PA

"Я увидел, что ребята готовы учиться быстро. Наши военнослужащие проявляют усердие и спешат как можно быстрее овладеть новыми навыками, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории. Вижу, что здесь есть все необходимое для этого, в том числе мощные танки. Именно такие, как нам нужны. И мы делаем все, чтобы они так же быстро появились на поле боя", – цитирует Зеленского сайт ОП.



Зеленский в Британии встретился с украинскими военными / Фото PA



Зеленский посетил украинских военных в Британии / Фото PA

Риши Сунак на встрече с Зеленским заявил, что Британия будет обучать 10 тысяч украинских воинов и отправит танки Challenger в ближайшее время.

Мы учим украинцев, даем вам необходимое оружие, чтобы вы могли дать отпор российским силам, также пытаемся ускорить поставки оружия, чтобы оно как можно быстрее попало в Украину через несколько дней, несколько недель, но не через несколько месяцев. Танки Challenger нужны Украине уже в следующем месяце, чтобы она могла защищаться,

– сказал Сунак.

В ходе встречи президент вручил украинским военнослужащим государственные награды.

Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными / Фото ОП

Что известно о визите Зеленского в Британию