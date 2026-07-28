Зеленский и Трамп проведут закрытые переговоры

Владимир Зеленский 28 июля проведет встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Переговоры пройдут в закрытом формате без участия представителей СМИ.

В то же время в программе украинского лидера запланирован еще ряд важных международных встреч. Об этом заявил спикер главы государства Сергей Никифоров в комментарии журналистам 24 Канала .

Что известно о встречах Трампа и Зеленского?

Встреча начнется в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву). По словам Никифорова, представителей медиа на переговоры не допустят, а с места встречи ожидаются только официальные фотографии.

После переговоров с Дональдом Трампом в графике Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом. Она должна начаться в 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву).

Также президент Украины примет участие в Национальной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, которая запланирована на 12.30 по местному времени (19.30 по Киеву).

Кроме того, вечером Зеленский проведет отдельную встречу с сенаторами – соавторами законопроекта Линдси Грэма о введении вторичных санкций против России, а также с членами Конгресса США. Она запланирована на 18:00 по Вашингтону (1:00 29 июля по киевскому времени).

Накануне президент Украины сообщал, что одним из приоритетов его визита в США является усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, получение средств для противодействия российским баллистическим ракетам, а также обсуждение дальнейшего стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Отметим, что, по неофициальным данным, Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне могут обсудить возможность введения воздушного перемирия между Украиной и Россией.

По информации Reuters, накануне визита украинские и американские чиновники прорабатывали предложение о прекращении ударов с воздуха, которое планировали передать российской стороне. Речь идет о потенциальном ограничении воздушных атак как одном из возможных шагов для снижения интенсивности боевых действий.

На фоне этих сообщений в Кремле отреагировали на информацию о возможном воздушном перемирии. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не получала никаких конкретных предложений по такой инициативе. По его словам, у Кремля нет информации о новых формулах урегулирования войны, а сообщения в СМИ о воздушном перемирии он назвал "домыслами".

В то же время, ранее Песков уже заявлял, что комментировать возможность такого формата прекращения огня "еще слишком рано".