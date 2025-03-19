Зеленский и Трамп согласовали режим тишины в небе и море, и как достичь ее на фронте, – СМИ

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся вечером 19 марта. По его результатам лидеры согласовали ряд важных деталей по прекращению огня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что обсудили Зеленский и Трамп

Разговор Трампа и Зеленского длился почти час. Во время звонка американский лидер рассказал детали своего разговора с главой Кремля Владимиром Путиным по Украине.

По информации источников издания в ОП, во время разговора были согласованы детали режима тишины в небе, на море, а также то, как ее можно достичь на фронте.

Кроме того, Зеленский проинформировал президента США о ситуации на фронте. Также лидеры во время разговора затронули вопрос освобождения пленных.

К слову, корреспондент Sky News Дэвид Блевинс заметил, что в заметке Трампа о результатах разговора с Зеленским наблюдается "более сдержанный тон". Он также отметил, что подобный тон он использовал, когда комментировал свой разговор с Путиным.