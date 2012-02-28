Зеленский встретился с Трампом: главные заявления лидеров

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам переговоров в Белом доме, лидеры выступили перед журналистами.

Главные заявления Зеленского и Трампа, что обсудили во время личной встречи политики и чего удалось достичь по результатам переговоров – сообщает 24 Канал.

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Главные заявления Трампа и Зеленского