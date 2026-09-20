Договорились о встрече в Нью-Йорке: Зеленский поговорил с Трампом
Президенты Украины и США провели телефонный разговор, посвященный дальнейшему ходу войны. Политики согласовали личную встречу в ближайшее время.
Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, разговор оказался содержательным и касался конкретных шагов для снижения напряжения на фронте.
Что сказал Зеленский?
Глава государства отметил, что договорился со своим американским коллегой о встрече в Нью-Йорке. Он назвал ее важной для поиска путей для мирного завершения войны.
Особое внимание в ходе диалога политики уделили вопросам энергетической и продовольственной безопасности, а также защите гражданского населения.
Мирный трек – это приоритет номер один,
– подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил американскую сторону за недавний визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Президент отметил, что во время этой поездки представители США смогли своими глазами оценить ситуацию в Украине.
Кроме того, Зеленский поблагодарил за подписание закона Линдси Грэма. Он отметил готовность работать вместе с американской командой.
Напомним, что дипломатические ведомства обеих стран активно работают над проведением предстоящего саммита. В частности, в МИД подтвердили подготовку к встрече в Нью-Йорке, отметив важность формирования результативной повестки дня.