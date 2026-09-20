Договорились о встрече в Нью-Йорке: Зеленский поговорил с Трампом

Президенты Украины и США провели телефонный разговор, посвященный дальнейшему ходу войны. Политики согласовали личную встречу в ближайшее время.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, разговор оказался содержательным и касался конкретных шагов для снижения напряжения на фронте.

Что сказал Зеленский?

Глава государства отметил, что договорился со своим американским коллегой о встрече в Нью-Йорке. Он назвал ее важной для поиска путей для мирного завершения войны.

Особое внимание в ходе диалога политики уделили вопросам энергетической и продовольственной безопасности, а также защите гражданского населения.

Мирный трек – это приоритет номер один,

– подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил американскую сторону за недавний визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Президент отметил, что во время этой поездки представители США смогли своими глазами оценить ситуацию в Украине.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за подписание закона Линдси Грэма. Он отметил готовность работать вместе с американской командой.

Напомним, что дипломатические ведомства обеих стран активно работают над проведением предстоящего саммита. В частности, в МИД подтвердили подготовку к встрече в Нью-Йорке, отметив важность формирования результативной повестки дня.