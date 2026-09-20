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24 Канал Новости политики Договорились о встрече в Нью-Йорке: Зеленский поговорил с Трампом
20 сентября, 21:18
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Обновлено - 21:34, 20 сентября

Договорились о встрече в Нью-Йорке: Зеленский поговорил с Трампом

Даниил Жоров

Президенты Украины и США провели телефонный разговор, посвященный дальнейшему ходу войны. Политики согласовали личную встречу в ближайшее время.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, разговор оказался содержательным и касался конкретных шагов для снижения напряжения на фронте. 

Что сказал Зеленский? 

Глава государства отметил, что договорился со своим американским коллегой о встрече в Нью-Йорке. Он назвал ее важной для поиска путей для мирного завершения войны. 

Особое внимание в ходе диалога политики уделили вопросам энергетической и продовольственной безопасности, а также защите гражданского населения. 

Мирный трек – это приоритет номер один, 
– подчеркнул Зеленский. 

Он также поблагодарил американскую сторону за недавний визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. Президент отметил, что во время этой поездки представители США смогли своими глазами оценить ситуацию в Украине. 

Кроме того, Зеленский поблагодарил за подписание закона Линдси Грэма. Он отметил готовность работать вместе с американской командой. 

Напомним, что дипломатические ведомства обеих стран активно работают над проведением предстоящего саммита. В частности, в МИД подтвердили подготовку к встрече в Нью-Йорке, отметив важность формирования результативной повестки дня.

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Война России с Украиной
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