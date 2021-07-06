Есть не только план "Б", но и целый алфавит, – Данилов о законе относительно олигархов

Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание закона о деолигархизации. Если документ не сработает, то у президента есть не только план "Б".

У Зеленского есть план "Б" – "Я"

Алексей Данилов заявил, что в этом вопросе у главы государства "есть полный алфавит". Об этом секретарь Совета нацбезопасности сообщил в интервью Forbes Украина.

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У Владимира Зеленского есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем,

– сказал он.

Алексей Данилов отметил, что нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи.

Есть история по каждому олигарху

Секретарь СНБО подчеркнул, что люди с состоянием годами писали под себя законы и влияли на государство. По его словам, нельзя допускать, чтобы это продолжалось.

Он предположил, что после закона о деолигархизации в реестр можно не внести ни одной фамилии. Если эти люди откажутся от своих активов и вернут часть стране. Кое-кто уже начал добровольно отказываться от скважин.

У нас есть история по каждому олигарху и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру,

– добавил Алексей Данилов.

Законопроект об олигархах

Во время заседания СНБО 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины.

В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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