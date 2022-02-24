Зеленский инициировал переговоры с Путиным: Кремль не отвечает
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что инициировал телефонный разговор с главой Кремля. Однако в стране-агрессоре не отвечают на эту инициативу.
Владимиру Зеленскому так и не удалось пообщаться с главой Кремля. По словам президента, в Москве никак не реагируют на эту инициативу, информирует 24 канал.
Заметьте Зеленский обратился к россиянам
Кремль молчит
Владимир Зеленский сам стал инициатором телефонного разговора с главой Кремля Путиным на фоне угрозы полномасштабного вторжения. Однако, очевидно, лидер страны-агрессора не хочет переговоров.
Сегодня я инициировал разговор с президентом России. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе,
– подчеркнул глава государства.
Кроме того, глава государства обратился к россиянам с призывом сделать все для избежания войны. Также Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается атаковать Донбасс, как об этом говорят пропагандистские СМИ.
Зеленский заявил об инициировании переговоров с Путиным: смотрите видео
Обострение на Донбассе: последние новости
- Российские боевики непрерывно обстреливают украинские позиции на Донбассе. Боевики "Градами" накрыли Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, атаки боевиков теперь нацелены вглубь области.
- Во время обстрела боевиков в районе Зеленополья, вражеский снаряд попал в детский сад, а в Николаевке – в жилой дом, из-за чего пострадала женщина.
- В Станице Луганской во время очередной атаки боевиков вражеский снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар.
- На фоне угрозы со стороны России Верховная Рада ввела по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей чрезвычайное положение.
- Главари пророссийских боевиков заявили, что якобы украинские Вооруженные силы должны "покинуть территорию добровольно". Кроме того, наемники обратились к Кремлю "за помощью". Поэтому Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.