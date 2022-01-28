Зеленский иностранным СМИ: необходимо осторожно высказываться о вероятной войне с Россией
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо очень осторожно высказываться о возможных перспективах войны с Россией. Этот момент очень важен сейчас.
Президент подчеркнул, что из-за этого может пострадать экономика Украины и, что самое важное – люди. А ведь вероятность атаки России никуда не делась.
Состоялась встреча советников нормандского формата. Я считаю, что вероятность вторжения высокая. Это не политический театр, а шаги к диалогу по мирному урегулированию. Надо очень осторожно высказываться ежедневно, ежеминутно, ежесекундно о том, что завтра будет война,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не стоит играть со словами и говорить, что война будет завтра или до конца февраля, или до конца нового года.
"Мы сейчас получаем информацию, что война может быть в январе, в феврале. Я еще раз повторяю: она может быть. Давайте здесь ставить три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что она будет. Должны понимать, что происходит с людьми в таком случае", – заявил президент.
Как страдает украинская экономика из-за угрозы России
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