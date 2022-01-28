Зеленский иностранным СМИ: необходимо осторожно высказываться о вероятной войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо очень осторожно высказываться о возможных перспективах войны с Россией. Этот момент очень важен сейчас.

Президент подчеркнул, что из-за этого может пострадать экономика Украины и, что самое важное – люди. А ведь вероятность атаки России никуда не делась.

Состоялась встреча советников нормандского формата. Я считаю, что вероятность вторжения высокая. Это не политический театр, а шаги к диалогу по мирному урегулированию. Надо очень осторожно высказываться ежедневно, ежеминутно, ежесекундно о том, что завтра будет война,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не стоит играть со словами и говорить, что война будет завтра или до конца февраля, или до конца нового года.

"Мы сейчас получаем информацию, что война может быть в январе, в феврале. Я еще раз повторяю: она может быть. Давайте здесь ставить три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что она будет. Должны понимать, что происходит с людьми в таком случае", – заявил президент.

Как страдает украинская экономика из-за угрозы России

Давид Арахамия уверял, что в Украине проходит не военная, а информационная операция по возможному вторжению России. Паника оказывает негативное влияние на экономику страны.

В Вашингтоне изучают дополнительные возможности для поддержки экономики Украины. Она необходима на фоне роста российской угрозы на украинских границах.

Владимир Зеленский заявлял, что на фоне угрозы вторжения России многие государства оказывают Украине финансовую помощь. По его словам, вопрос даже не в суммах, а в правильных сигналах.

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