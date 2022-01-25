Зеленский в комментариях под своим видео заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован
Источник:24 канал
Ранее Владимир Зеленский в интервью предположил, что Россия может начать оккупацию Украины с Харькова. Это вызвало шквал критики и возмущения украинцев. Поэтому, впоследствии президент опроверг свои слова.
Произошло это на его странице в инстаграме. Владимир Зеленский ответил на комментарий одного из пользователей.
Важно "Возьму автомат и пойду воевать": как жители Харькова реагируют на возможное нападение России
Мужчина написал, что Харьков не хочет быть оккупированным Россией. На это президент ответил:
И никогда не будет оккупирован! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми.
Ответ Зеленского / Скриншот со страницы Владимира Зеленского в инстаграме
Что этому предшествовало
В интервью американскому изданию The Washington Post, опубликованном 21 января, Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков, и это станет началом крупномасштабной войны. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что его слова были "просто примером, гипотетическим сценарием".
На заявление Зеленского отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал харьковчан не поддаваться паническим настроениям и выразил уверенность, что Харьков останется мирным украинским городом, который готов дать отпор агрессору.
Почему заговорили о вторжении России
- О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Россия активно наращивает войска у наших границ.
- Президент призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией продолжается уже восьмой год.
Президент Зеленский призвал украинцев не паниковать: смотрите видео