Зеленский конкретно спрашивал у Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Владимир Зеленский конкретно спрашивал у Йенса Столтенберга, когда Украина войдет в НАТО. Это произошло во время встречи в Брюсселе 16 декабря.
Подробности раскрыл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что, к сожалению, конкретный год, когда Украина войдет в Альянс, Столтенберг не назвал.
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В то же время четко подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, это дискуссия, которая будет проходить исключительно между Украиной и НАТО. Это ключевое,
– заявил Кулеба.
Столтенберг еще раз продемонстрировал, что имеет очень принципиальную позицию по этому вопросу. Никаких компромиссов не будет.
Кулеба подытожил, что встреча прошла очень хорошо. Это удачный итог года.
Столтенберг о диалоге с Россией
- Столтенберг подчеркнул, что диалог с Россией очень нужен.
- В то же время ни о каких компромиссах касательно членства Украины в НАТО даже не говорится. Суверенная страна должна сама выбирать свой путь.
- Генсек НАТО отметил, что приглашение встретиться в формате НАТО – Россия до сих пор актуально.