Зеленский едет в Азию: посетит саммит G7 в Японии и может остановиться еще в одной стране

В японском городе Хиросима 19 мая стартовал саммит лидеров "Большой семерки". СМИ со ссылкой на анонимные источники написали, что Владимир Зеленский может лично посетить саммит.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 19 мая, что Зеленский лично примет участие в саммите "Группы семи" в Японии. Ранее у президента Украины предполагали, что Зеленский может посетить саммит лично при определенных условиях, пишет 24 Канал.

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Что известно о визите Зеленского на G7

Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств,

– написало издание Bloomberg.

Однако в СМИ отметили, что представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Ранее японские официальные лица говорили, что Владимир Зеленский присоединится к саммиту онлайн. Это, несмотря на то, что 21 мая в саммит G7 добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского лидера.

Более того, издание заверило, что визит президента нашего государства в Хиросиму, места первой ядерной атаки 78 лет назад, особенно символичен из-за периодических угроз Владимира Путина использовать ядерное оружие в Украине.

Что сказал Данилов

Утром 19 мая Алексей Данилов заявив "Радио Свобода", что это будет первый визит президента Украины в Азию с начала полномасштабного вторжения России в Украину".

Там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания наших интересов,

– заявил Данилов.

Следует отметить, что предварительно известно о том, что на саммите G7 лидеры должны сделать совместное заявление о поддержке Украины.

В МИД Японии подтвердили личный визит

Издание Kyodo написало 19 мая, что Владимир Зеленский лично посетит саммит "Большой семерки" в Хиросиме. Об этом сообщили источники в правительстве Японии и США в пятницу, 19 мая.

Это будет первая поездка Зеленского в Азию после начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года,

– заявило издание.

Ранее в правительстве Японии сообщалось, что Зеленский примет участие онлайн в воскресных дискуссиях на саммите G7.

Что известно о G7 и визите Зеленского