Медведчук, Табачник, Азаров и "гастролеры": Зеленский лишил государственных наград 34 предателей

Владимир Зеленский подписал указ, которым лишили государственных наград 34 предателей Украины. В списке Виктор Медведчук, Дмитрий Табачник, Николай Азаров и многие "звезды", которые являются сторонниками Путина.

24 Канал пишет, что указ Владимир Зеленский подписал 22 ноября. Им президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград предателей Украины.

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Кого из "деятелей" лишили наград

В первый список вошло 34 человека. Среди них – бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно,

– рассказали на сайте президента.

Там объяснили, что к десяти – применили максимальный набор санкций, то есть 21 вид. Их не только лишили государственных наград Украины, но и заблокировали им активы, аннулировали лицензии и разрешения, прекратили торговые операции.

К семерым санкции применили впервые. В частности, в отношении бывшего первого заместителя лидера политической партии "Партия регионов" и председателя соответствующей фракции Александра Ефремова. Он имел ордена "За заслуги" 1 – 3 степеней и князя Ярослава Мудрого 5 степени.

Без государственных наград остались:

Виктор Медведчук – ️экс-нардеп от ОПЗЖ, которого обменяли в Россию на защитников "Азовстали";

– ️экс-нардеп от ОПЗЖ, которого обменяли в Россию на защитников "Азовстали"; Ренат Кузьмин – ️бывший первый заместитель генпрокурора Украины, имел ордена "За заслуги" 2 – 3 степеней и звание "Заслуженный юрист Украины";

– ️бывший первый заместитель генпрокурора Украины, имел ордена "За заслуги" 2 – 3 степеней и звание "Заслуженный юрист Украины"; Дмитрий Табачник – ️экс-министр образования и науки, имел ордена князя Ярослава Мудрого 4-5 степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники";

– ️экс-министр образования и науки, имел ордена князя Ярослава Мудрого 4-5 степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники"; Николай Азаров – бывший премьер-министр Украины, который имел ордена "За заслуги" 1 – 3 степеней и князя Ярослава Мудрого 5 степени, а также имел звание "Заслуженный экономист Украины";

– бывший премьер-министр Украины, который имел ордена "За заслуги" 1 – 3 степеней и князя Ярослава Мудрого 5 степени, а также имел звание "Заслуженный экономист Украины"; Виктор Пшонка – ️бывший генпрокурор Украины, имел орден "За заслуги" 3 степени;

– ️бывший генпрокурор Украины, имел орден "За заслуги" 3 степени; Андрей Деркач – ️бывший народный депутат III-IX созывов, имел орден "За заслуги" 3 степени;

– ️бывший народный депутат III-IX созывов, имел орден "За заслуги" 3 степени; патриарх Кирилл – ️предстоятель русской православной церкви и бывший агент КГБ, который благословлял российские войска на войну.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звания "Заслуженный артист Украины",

– говорится в указе.