24 Канал пише, що указ Володимир Зеленський підписав 22 листопада. Ним президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо позбавлення державних нагород зрадників України.

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Кого з "діячів" позбавили нагород

До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково,

– розповіли на сайті президента.

Там пояснили, що до десяти – застосували максимальний набір санкцій, тобто 21 вид. Їх не тільки позбавили державних нагород України, а й заблокували їм активи, анулювали ліцензії та дозволи, припинили торговельні операції.

До сімох санкції застосували вперше. Зокрема, щодо колишнього першого заступника лідера політичної партії "Партія регіонів" та голови відповідної фракції Олександра Єфремова. Він мав ордени "За заслуги" 1 – 3 ступенів та князя Ярослава Мудрого 5 ступеня.

Без державних нагород залишились:

Віктор Медведчук – ️ екснардеп від ОПЗЖ, якого обміняли в Росію на захисників "Азовсталі";

– екснардеп від ОПЗЖ, якого обміняли в Росію на захисників "Азовсталі"; Ренат Кузьмін – ️ колишній перший заступник генпрокурора України, мав ордени "За заслуги" 2 – 3 ступенів та звання "Заслужений юрист України";

– колишній перший заступник генпрокурора України, мав ордени "За заслуги" 2 – 3 ступенів та звання "Заслужений юрист України"; Дмитро Табачник – ️ ексміністр освіти та науки, мав ордени князя Ярослава Мудрого 4-5 ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки";

– ексміністр освіти та науки, мав ордени князя Ярослава Мудрого 4-5 ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки"; Микола Азаров – колишній прем'єр-міністр України, який мав ордени "За заслуги" 1 – 3 ступенів та князя Ярослава Мудрого 5 ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України";

– колишній прем'єр-міністр України, який мав ордени "За заслуги" 1 – 3 ступенів та князя Ярослава Мудрого 5 ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України"; Віктор Пшонка – ️ колишній генпрокурор України, мав орден "За заслуги" 3 ступеня;

– колишній генпрокурор України, мав орден "За заслуги" 3 ступеня; Андрій Деркач – ️ колишній народний депутат III-IX скликань, мав орден "За заслуги" 3 ступеня;

– колишній народний депутат III-IX скликань, мав орден "За заслуги" 3 ступеня; патріарх Кирило – ️предстоятель російської православної церкви та колишній агент КДБ, який благословляв російські війська на війну.

Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання "Заслужений артист України",

– мовиться в указі.