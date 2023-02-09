Попали в точку, – политтехнолог об основных тезисах речи Зеленского в Европарламенте

Владимир Зеленский во второй раз с момента полномасштабного вторжения выехал за пределы страны. Президент Украины посетил Европарламент, где сорвал бурные аплодисменты, а до этого его тезис стал очень точным.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, фраза Владимира Зеленского о том, что новые лидеры Европы сделают то, чего не смогли сделать старые, стала очень сильным ходом.

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Зеленский противопоставляет новых лидеров старым

Михаил Шейтельман убежден, что такое высказывание было очень точным, и европейским лидерам было очень приятным.

"Это конечно сильный ход, потому что он фактически противопоставляет Джо Байдена Бараку Обаме, Олафа Шольца – Ангели Меркель, Эммануэля Макрона – Франсуа Олланду. Я уверен, что всем троим это ужасно приятно, я думаю, что попали в точку с этим тезисом – сказал Шейтельман.

Как это повлияет на поставку оружия

Политтехнолог отметил, что пока только одна страна заявила о готовности передать Украине самолеты – это Эстония. У нее вообще нет самолетов, но там заявили, что если бы имели, то передали бы.

"Конечно, поддержка велика. Глава Европарламента сказала, что нужно дать нам самолеты, Польша сказала, что будет участвовать в этой коалиции, Нидерланды уже говорили, что готовы купить самолеты, чтобы передать нам. Великобритания вчера сказала, что изучает, какие именно самолеты передавать", – сказал Шейтельман.

Михаил Шейтельман обосновал точность тезисов Зеленского: смотрите видео

Он считает, что раньше ключ от танков был в руках Олафа Шольца, так же сейчас ключ от самолетов в руках Джо Байдена.

"Только США могут возглавить эту авиационную коалицию. Вот Германия могла возглавить танковую, потому что танков Leopard больше всего в Европе, они ближе всего в доступе, для них больше всего и ремонтных баз, и специалистов, а по самолетам, все тоже самое в руках США", – сказал политтехнолог.

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