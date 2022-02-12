Обсудили ситуацию с безопасностью: Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон созвонились вечером в субботу, 12 февраля. Это произошло вскоре после разговора французского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным.
Зеленский поблагодарил Макрона за его визит в Украину. Украинский лидер подчеркнул, что ценит личную вовлеченность президента Франции в процесс деэскалации.
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Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в рамках нормандского формата, ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров,
– рассказал Зеленский.
Макрон поговорил с Путиным об Украине
- Разговор президента Франции с Путиным длился более 1,5 часов.
- Французская сторона впоследствии сообщила, что во время разговора Макрон пытался ослабить растущую напряженность.
- В то же время детали разговора пока не раскрывали.
"Все – под контролем"
- Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. По словам украинского лидера, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".
- Зеленский подчеркнул: уровень наших военных и специалистов очень высок. Украина готова "к любым шагам, с любой стороны, с любых границ".
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Сообщение Зеленского:
Продолжили диалог с @EmmanuelMacron. Поблагодарил его за визит. Говорили о безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4, ТКГ. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации.