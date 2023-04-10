После детального анализа специалисты установили, что видео сфабриковано. Это сделано для подрыва авторитета президента и уменьшения поддержки Украины европейскими странами.

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Почему видео с Зеленским является фейковым

В Центре противодействия дезинформации проанализировали видео и пришли к выводу, что события на видео не соответствуют действительности, поскольку ясно видно, что это любительский монтаж.

По сети распространилось фейковое видео, где изображен стенд якобы на площади Милана с фотографией президента Зеленского, который засасывает денежные пожертвования через отверстие в ноздри,

– отметили в ведомстве.

Специалисты обнаружили, что автор провел манипуляции с видеоматериалом, в частности, использовал различные контрасты и сделал много склеек кадров видео. Также Центр противодействия дезинформации просит доверять только проверенным источникам.

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