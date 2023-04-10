Після детального аналізу фахівці встановили, що відео є сфабрикованим. Це зроблено для підриву авторитету українського президента і зменшення підтримки України європейськими країнами.

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Чому відео з Зеленським є фейковим

У Центрі протидії дезінформації проаналізували відео і дійшли висновку, що події на ньому не відповідають дійсності, оскільки чітко видно, що це аматорський монтаж.

Мережею шириться фейкове відео, де зображено стенд нібито на площі Мілана з фотографією президента Зеленського, яка засмоктує грошові пожертви через отвір у ніздрі,

– наголосили у відомстві.

Фахівці виявили, що автор провів маніпуляції з відеоматеріалом, зокрема використав різні контрасти та зробив багато склейок кадрів відео. Також Центр протидії дезінформації просить довіряти лише перевіреним джерелам.

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