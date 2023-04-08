Си готов говорить с Зеленским: политолог предположил, каково условие Пекина

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин могут встретиться или поговорить по телефону. Впрочем, произойдет это при определенных условиях.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, разговор главы Китая и Украины может состояться после успешных контрнаступательных действий ВСУ.

Смотрите также Звонок будет означать для нас очень многое: когда возможен разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Украина должна усилить удар по России

Рамиз Юнус убежден, что для того чтобы Си Цзиньпин снова приехал в Москву или отправил туда кого-то из своих представителей, его собеседник должен получить военно-политический удар.

Ударов на Харьковском, Херсонском направлении было недостаточно, значит надо усиливать удар,

– подчеркнул он.

Американский политолог объяснил, что такая логика ясна и в Вашингтоне, и в Пекине, Европе и даже Москве.

"Любуя необходимость переговоров определяет то или иное положение на поле боя. Сегодня такая ситуация, что ни о каких переговорах не говорится, потому что стороны находятся на разных позициях", – сосредоточил внимание он.

По его мнению, сейчас конфликт нельзя разрешить дипломатично, единственный вариант – сделать это на поле боя.

Рамиз Юнус рассказал, при каких условиях Си Цзиньпин и Зеленский будут говорить: смотрите видео

Путин будет в нокдауне

Американский политолог рассказал, что в аналогичной ситуации оказался Азербайджан со Второй Карабахской войной. Стороны вели между собой переговоры 26 лет.

"И у вас такая ситуация созрела, нужно, чтобы одна из сторон с правом силы вела переговоры. Азербайджан вел переговоры с правом силы", – подчеркнул он.

По его словам, таким образом удалось сохранить жизнь военным. Поэтому Украине важно получить большой успех. Ситуация с Россией очень похожа на поединок в боксе.

"Чтобы человек сдался, он должен хотя бы несколько раз попасть в нокдаун", – провел аналогию он.

Рамиз Юнус объяснил, что гораздо хуже для главы России Владимира Путина будет уже нокаут, потому что тогда партия точно проиграна.

Он получил два нокдауна на Харьковском и Херсонском направлении. И первый нокдаун, когда пришлось уйти из Киевской, Сумской и Черниговской области,

– заметил он.

По его словам, теперь же по России нужно нанести еще один сильный удар, чтобы она уж точно не встала с колен.

Контрнаступление ВСУ: последние события