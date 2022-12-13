Зеленский на конференции в Париже рассказал, что Украине нужно, чтобы иметь зимой свет

Владимир Зеленский рассказал, что нужно Украине для того, чтобы зиму пережить со светом. Среди прочего президент упомянул о том, что нашему государству нужно больше газа.

Соответствующую информацию президент рассказал во время выступления на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит 13 декабря в Париже. Речь Зеленского показали в телемарафоне "Единые новости".

примите во внимание Украине срочно нужен 1 миллиард долларов, чтобы пережить зиму, – Шмигаль

Что нужно Украине, чтобы пережить зиму со светом

Владимир Зеленский рассказал, что 1 ноября 2022 года президент Франции предложил организовать такой формат для помощи Украины.

Президент напомнил, что:

России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления;

Украина выстояла против сотен российских ударов по нашей энергетике, однако сейчас большинство наших электростанций повреждены или разрушены;

один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных станций АЭС.

Только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 миллиарда евро,

– заявил Зеленский.

По словам президента, прямо сейчас, ориентировочно в 10:50 13 декабря, 12 миллионов человек отключены от света. Кроме того, Украина каждый день ждет новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений.

Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты.

Зеленский перечислил, что нужно Украине

Ключевая задача – сохранить основную энергосистему Украины и гарантировать ей стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе,

– заявил президент Украины.

Владимир Зеленский сказал, что нашему государству нужно: