Ключевая встреча еще впереди: какие важные темы уже успел обсудить Зеленский в Мюнхене

В Мюнхене 13 февраля 2026 года стартовала конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. Владимир Зеленский также принимал в ней участие. Президент Украины начал свой визит с того, что посетил Украинский дом.

Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что там Зеленский пообщался с американскими сенаторами, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии. Кроме того, украинского лидера ожидает еще много встреч.

Смотрите также Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Представитель МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговоры с РФ и Арктическую стратегию

Как продолжается визит Зеленского в Мюнхен?

Ведущая 24 Канала отметила, что, несмотря на плотный график Владимира Зеленского в Мюнхене, у него запланирована важная встреча с Марко Рубио.

Интересно, что госсекретарь США 13 февраля должен был встретиться с европейскими лидерами в так называемом "Берлинском формате" по Украине на полях Мюнхенской конференции. Однако в последний момент отменил ее. Его представитель заявил, что Рубио вовлечен и занят вопросом российско-украинской войны на многих других мероприятиях в Мюнхене.

Участники Мюнхенской конференции рассматривают это (отмена встречи – 24 Канал) как нежелание американских властей привлекать европейские столицы к дипломатическому урегулированию войны в Украине. Для нас это также является фактором, который настораживает,

– сказала Андриана Кучер.

Несмотря на это, Владимир Зеленский довольно положительно оценил встречу европейских партнеров по дальнейшей поддержке Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время "Берлинского формата" стороны очень подробно проговорили энергетические вопросы, которые есть у Украины.

Я думаю, что сейчас мы можем работать над крупнейшим энергетическим пакетом. Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО и некоторыми другими вещами, чтобы усилить наших военных,

– сказал президент Украины.

Что касается встречи Владимира Зеленского с Марко Рубио, то она запланирована 14 февраля в 18:00 по киевскому времени. Это событие, вероятно, стоит рассматривать как подготовку к следующему раунду переговоров в Женеве, которые продлятся с 17 по 18 февраля.

Какие результаты Мюнхенской конференции для Украины?