Зеленский приказал срочно уволить скандального одесского военкома

Владимир Зеленский 23 июня провел очередное заседание Ставки. Украинский лидер поручил Валерию Залужному уволить Евгения Борисова-скандального Одесского военкома.

Президент отреагировал на скандал, который набирает обороты. Украинский лидер подчеркнул, что поручение об увольнении – срочное.

Обратите внимание Нулевая толерантность к коррупции: в ВСУ впервые отреагировали на скандал с одесским военкомом

Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна,

– заявил Зеленский.

Президент поручил создать специальную комиссию

Зеленский подчеркнул, что поручил создать специальную комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины. Ею будет руководить первый заместитель министра обороны генерал Павлюк вместе с правоохранительным блоком и НАПК. Зеленский подчеркнул, что военкомы не должны позорить Украину и память героев, которіе гинут на фронте.

Что сказал Зеленский во время обращения

Зеленский вспомнил о скандальном военкоме и во время традиционного вечернего обращения.

"То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности", – подчеркнул Зеленский.

Детали скандала

Во время полномасштабного вторжения родственники Борисова значительно разбогатели. Речь идет о вилле, возле которой был замечен Mercedes-Benz класса В, и офисном помещении. Вся недвижимость находится в Испании.

Авто и поместье по документам принадлежат маме Борисова. Сначала он заявлял, что ничем в Испании вроде бы не владеет. В то же время впоследствии заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а он – "не вмешивается".

В общей сложности говорится о стоимости имущества – примерно 4,5 миллиона долларов. ДБР уже возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником. В ВСУ также отреагировали на скандал и подчеркнули, что нулевая толерантность к коррупции – принципиальная позиция ВСУ. В то же время, необходимо дождаться результатов расследования.

Также в ВСУ уже пообещали, что командование будет всячески способствовать проведению необходимых мероприятий.

Впоследствии появилась информация, что Борисов уезжал за границу во время полномасштабной войны. В то же время, как впоследствии удалось выяснить, – абсолютно законно.

"Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", – отметила Гуменюк.

Расследование продолжается.