Зеленский наблюдает: на границе с оккупированным Крымом проходят зрелищные учения МВД

12 февраля 2022 , 15:38
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Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область. Там на границе с оккупированным Крымом проходят учения МВД Украины.

Учения проходят на территории Каланчака и Новоалексеевки, сообщает 24 канал. Участие в процессе принимают нацгвардейцы, полицейские, спасатели и пограничники.

Заметьте Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"

Зеленский заметил: "Не паникуем, а работаем".

Нардеп Галина Янченко обнародовала в сети эпическое видео с учений. Политик отметила, что уровень организации – колоссальный.

Убедилась сама, относительно реагирования на российские ДРГ и сепарню мы готовы,
– заявила Янченко.

Обучение МВД в Херсонской области: смотрите видео

Эпические учения возле Каланчака / "Новый визит"

Заметьте! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Детали учений

  • Участники учений отработали слаженность действий во время освобождения объектов инфраструктуры и админзданий.
  • В учебной легенде говорится, что диверсионная группа условного противника захватила пост полиции "Азов".
  • Правоохранители немедленно оцепили здание. Две группы спецназовцев начали штурм здания.
  • Первая группа освобождала пост со стороны Геническа. Тем временем другая – высадилась с вертолета и начала штурм со стороны Чонгара.
  • Началась перестрелка. Часть диверсантов "убили", а остальных – "арестовали".
Автор: Мар'яна Бекало