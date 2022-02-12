Зеленский наблюдает: на границе с оккупированным Крымом проходят зрелищные учения МВД
12 февраля 2022 , 15:38Читати новину українською
Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область. Там на границе с оккупированным Крымом проходят учения МВД Украины.
Учения проходят на территории Каланчака и Новоалексеевки, сообщает 24 канал. Участие в процессе принимают нацгвардейцы, полицейские, спасатели и пограничники.
Заметьте Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"
Зеленский заметил: "Не паникуем, а работаем".
Нардеп Галина Янченко обнародовала в сети эпическое видео с учений. Политик отметила, что уровень организации – колоссальный.
Убедилась сама, относительно реагирования на российские ДРГ и сепарню мы готовы,
– заявила Янченко.
Обучение МВД в Херсонской области: смотрите видео
Эпические учения возле Каланчака / "Новый визит"
Детали учений
- Участники учений отработали слаженность действий во время освобождения объектов инфраструктуры и админзданий.
- В учебной легенде говорится, что диверсионная группа условного противника захватила пост полиции "Азов".
- Правоохранители немедленно оцепили здание. Две группы спецназовцев начали штурм здания.
- Первая группа освобождала пост со стороны Геническа. Тем временем другая – высадилась с вертолета и начала штурм со стороны Чонгара.
- Началась перестрелка. Часть диверсантов "убили", а остальных – "арестовали".