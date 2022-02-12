Зеленский наблюдает: на границе с оккупированным Крымом проходят зрелищные учения МВД

Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область. Там на границе с оккупированным Крымом проходят учения МВД Украины.

Учения проходят на территории Каланчака и Новоалексеевки, сообщает 24 канал. Участие в процессе принимают нацгвардейцы, полицейские, спасатели и пограничники.

Заметьте Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"

Зеленский заметил: "Не паникуем, а работаем".

Нардеп Галина Янченко обнародовала в сети эпическое видео с учений. Политик отметила, что уровень организации – колоссальный.

Убедилась сама, относительно реагирования на российские ДРГ и сепарню мы готовы,

– заявила Янченко.

Обучение МВД в Херсонской области: смотрите видео

Эпические учения возле Каланчака / "Новый визит"

Детали учений

Участники учений отработали слаженность действий во время освобождения объектов инфраструктуры и админзданий.

В учебной легенде говорится, что диверсионная группа условного противника захватила пост полиции "Азов".

Правоохранители немедленно оцепили здание. Две группы спецназовцев начали штурм здания.

Первая группа освобождала пост со стороны Геническа. Тем временем другая – высадилась с вертолета и начала штурм со стороны Чонгара.

Началась перестрелка. Часть диверсантов "убили", а остальных – "арестовали".

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.