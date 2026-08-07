Об этом сообщается в телеграм-канале Владимира Зеленского.

Что известно о беседе Зеленского и Вучича?

Офис Президента опубликовал фото, на котором Владимир Зеленский и Александар Вучич стоят и беседуют.

"Начали двустороннюю беседу в Сербии",

– так подписана фотография в телеграм-канале президента Украины.

В Сербии 8 августа началась встреча президентов Владимира Зеленского и Александра Вучича

Зеленский заявил, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы расширения экономических связей между странами, отношений с Европейским союзом и других сфер, которые могут принести пользу нашим государствам, а также вопросы безопасности.

Украина всегда готова к конструктивной работе – во имя взаимной выгоды и на основе взаимного уважения,

– отметил глава государства.

Также "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова сообщала, что визит Владимира Зеленского в Сербию начнется с рабочего ужина с Александаром Вучичем.

Напомним, Зеленский прибыл в Сербию вечером 7 августа. Это его первый визит в страну за все время пребывания на президентском посту.

Белград официально анонсировал визит украинского президента накануне, 6 августа. Вучич заявлял, что они с Зеленским обсудят двустороннее экономическое сотрудничество, сотрудничество в энергетической сфере и другие возможности для обеих стран.