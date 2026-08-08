Про це повідомляється у телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Що відомо про розмову Зеленського та Вучича?

Офіс Президента опублікував фото, де Володимир Зеленський та Александар Вучич стоять та розмовляють.

Почали двосторонню розмову в Сербії,

– підписано знімок у телеграм-каналі президента України.

У Сербії 8 серпня розпочалася зустріч Президентів Володимира Зеленського та Александра Вучича.

Зустріч Зеленського та Вучича: дивіться відео

Зеленський заявив, що під час зустрічі буде обговорено розширення економічних зв'язків між країнами, відносини з Європейським Союзом та інші сфери, які можуть принести користь державам, а також питання безпеки.

Україна завжди готова до конструктивної роботи – задля взаємної вигоди та на основі взаємної поваги,

– зазначив глава держави.

Також "Європейська правда", з посиланням на слова речника президента України Сергія Никифорова писала, що візит Володимира Зеленського до Сербії розпочнеться з робочої вечері з Александаром Вучичем.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Сербії увечері 7 серпня. Це його першим візитом в країну за увесь час на президентській посаді.

Белград офіційно анонсував візит українського президента напередодні, 6 серпня. Вучич заявляв, що вони із Зеленським обговорять двосторонню економічну співпрацю, енергетичну співпрацю та інші можливості для обох країн.