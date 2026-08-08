Про це повідомляється у телеграм-каналі Володимира Зеленського.
Що відомо про розмову Зеленського та Вучича?
Офіс Президента опублікував фото, де Володимир Зеленський та Александар Вучич стоять та розмовляють.
Почали двосторонню розмову в Сербії,
– підписано знімок у телеграм-каналі президента України.
У Сербії 8 серпня розпочалася зустріч Президентів Володимира Зеленського та Александра Вучича.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зустріч Зеленського та Вучича: дивіться відео
Зеленський заявив, що під час зустрічі буде обговорено розширення економічних зв'язків між країнами, відносини з Європейським Союзом та інші сфери, які можуть принести користь державам, а також питання безпеки.
Україна завжди готова до конструктивної роботи – задля взаємної вигоди та на основі взаємної поваги,
– зазначив глава держави.
Також "Європейська правда", з посиланням на слова речника президента України Сергія Никифорова писала, що візит Володимира Зеленського до Сербії розпочнеться з робочої вечері з Александаром Вучичем.
Нагадаємо, Зеленський прибув до Сербії увечері 7 серпня. Це його першим візитом в країну за увесь час на президентській посаді.
Белград офіційно анонсував візит українського президента напередодні, 6 серпня. Вучич заявляв, що вони із Зеленським обговорять двосторонню економічну співпрацю, енергетичну співпрацю та інші можливості для обох країн.