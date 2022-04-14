Зеленский наградил 281 защитника и защитницу орденами и медалями

Украинские защитники продолжают героически защищать страну от российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский отметил госнаградами 281 военнослужащего.

Соответствующий указ Зеленский подписал 13 апреля. Полный перечень награжденных защитников можно посмотреть на сайте Офиса Президента.

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Зеленский вручил госнаграды ряду бойцов

Президент отметил 281 украинского защитника и защитницу государственными наградами. 270 из них – военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцов наградили:

орденами Богдана Хмельницкого,

орденами "За мужество",

орденами Даниила Галицкого,

медалями "За военную службу Украине",

медалями "Защитнику Отчизны",

медалями "За спасенную жизнь".

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