Каждый день защитники рискуют своей жизнью, защищая территорию нашего государства. Поэтому президент Украины награждает их. Сегодня 344 военных ВСУ получили награды, а еще 5 стали Героями Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в новом обращении относительно итогов 43-х суток войны. Соответствующее видео он опубликовал вечером 7 апреля, сообщает 24 канал.

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Зеленский наградил 344 военных ВСУ, еще 5 стали Героями Украины

Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно защищать территорию Украины. Особенно сейчас отражают наступление российских войск на Донбассе, где оккупанты активизируются и получают новые силы из России.

Владимир Зеленский заверил, что страна все видит, анализирует каждый шаг врага и будет жестко отвечать.

И уже – устойчивая традиция: перед записью этого обращения я подписал указы о награждении наших самых смелых воинов государственными наградами и званием Герой Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Награждены 344 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще пять военнослужащих стали сегодня Героями Украины.

В конце видео президент также поблагодарил за службу каждого защитника и защитницу.

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