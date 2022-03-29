Зеленский наградил 35 пограничников госнаградами

29 марта 2022 , 16:25
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Источник:

Госпогранслужба

Украинскую землю от российских оккупантов защищают и наши пограничники. Владимир Зеленский наградил 35 работников Госпогранслужбы.

Указ о награждении президент подписал 28 марта. Пограничников отметили государственными наградами.

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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю наградить военных,
 – говорится в сообщении.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:

  • полковника Черного Александра Владимировича.

Орденом "За мужество" ІІІ степени:

  • младшего сержанта Алешина Ярослава Павловича (посмертно);
  • штаб-сержанта Жужукова Виктора Николаевича;
  • штаб-сержанта Кравца Андрея Анатольевича (посмертно);
  • старшего сержанта Кряковцева Игоря Леонидовича;
  • старшего сержанта Кряковцева Николая Леонидовича;
  • мастер-сержанта Мажару Василия Васильевича;
  • мастер-сержанта Рубиса Юрия Михайловича;
  • штаб-сержанта Тунду Сергея Николаевича;
  • старшего лейтенанта Чичина Вячеслава Владимировича.

Медалью "За военную службу Украины":

  • капитана Бацуру Александра Васильевича;
  • младшего сержанта Бокового Дмитрия Петровича;
  • капитана Жигалина Вячеслава Владимировича;
  • старшего лейтенанта Окопного Андрея Владимировича;
  • сержанта Полевого Игоря Александровича;
  • капитана Сивера Адлана Геланиевича;
  • капитана Уманца Богдана Петровича;
  • майора Цекота Евгения Валерьевича;
  • штаб-сержанта Цыпящука Виктора Николаевича.

Медалью "Защитнику Отечества":

  • старшего сержанта Антонова Константина Владимировича;
  • сержанта Вакуленко Виктора Андреевича;
  • солдата Вознюка Александра Иосифовича;
  • подполковника Костюка Владимира Николаевича;
  • майора Лакея Сергея Владимировича;
  • штаб-сержанта Литвинова Константина Николаевича;
  • штаб-сержанта Логвиненко Алексея Владимировича;
  • старшего сержанта Максименко Виктора Анатольевича;
  • капитана Николаева Сергея Николаевича;
  • старшего сержанта Новикова Владислава Владимировича;
  • мастер-сержанта Ратушняка Руслана Борисовича;
  • сержанта Трохименко Николая Михайловича;
  • штаб-сержанта Трухановича Романа Игоревича;
  • подполковника Шевчука Игоря Валерьевича.

Медалью "За спасенную жизнь":

  • штаб-сержанта Водолада Вячеслава Николаевича.

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Автор: Софія Мінджоса