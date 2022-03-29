Зеленский наградил 35 пограничников госнаградами
29 марта 2022 , 16:25Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
Украинскую землю от российских оккупантов защищают и наши пограничники. Владимир Зеленский наградил 35 работников Госпогранслужбы.
Указ о награждении президент подписал 28 марта. Пограничников отметили государственными наградами.
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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю наградить военных,
– говорится в сообщении.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:
- полковника Черного Александра Владимировича.
Орденом "За мужество" ІІІ степени:
- младшего сержанта Алешина Ярослава Павловича (посмертно);
- штаб-сержанта Жужукова Виктора Николаевича;
- штаб-сержанта Кравца Андрея Анатольевича (посмертно);
- старшего сержанта Кряковцева Игоря Леонидовича;
- старшего сержанта Кряковцева Николая Леонидовича;
- мастер-сержанта Мажару Василия Васильевича;
- мастер-сержанта Рубиса Юрия Михайловича;
- штаб-сержанта Тунду Сергея Николаевича;
- старшего лейтенанта Чичина Вячеслава Владимировича.
Медалью "За военную службу Украины":
- капитана Бацуру Александра Васильевича;
- младшего сержанта Бокового Дмитрия Петровича;
- капитана Жигалина Вячеслава Владимировича;
- старшего лейтенанта Окопного Андрея Владимировича;
- сержанта Полевого Игоря Александровича;
- капитана Сивера Адлана Геланиевича;
- капитана Уманца Богдана Петровича;
- майора Цекота Евгения Валерьевича;
- штаб-сержанта Цыпящука Виктора Николаевича.
Медалью "Защитнику Отечества":
- старшего сержанта Антонова Константина Владимировича;
- сержанта Вакуленко Виктора Андреевича;
- солдата Вознюка Александра Иосифовича;
- подполковника Костюка Владимира Николаевича;
- майора Лакея Сергея Владимировича;
- штаб-сержанта Литвинова Константина Николаевича;
- штаб-сержанта Логвиненко Алексея Владимировича;
- старшего сержанта Максименко Виктора Анатольевича;
- капитана Николаева Сергея Николаевича;
- старшего сержанта Новикова Владислава Владимировича;
- мастер-сержанта Ратушняка Руслана Борисовича;
- сержанта Трохименко Николая Михайловича;
- штаб-сержанта Трухановича Романа Игоревича;
- подполковника Шевчука Игоря Валерьевича.
Медалью "За спасенную жизнь":
- штаб-сержанта Водолада Вячеслава Николаевича.
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