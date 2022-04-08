Зеленский наградил 5 военных званиями Героя Украины
8 апреля 2022 , 10:01Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский наградил пятерых военных Вооруженных Сил Украины. Глава государства присвоил военнослужащим звания Героя Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента. Зеленский вручил военным ВСУ орден "Золотая Звезда".
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Президент присвоил звание Героя Украины:
- Белоусу Павлу Витальевичу – мастер-сержанту;
- Ключке Александру Сергеевичу – старшему сержанту;
- Ляшенко Александру Юрьевичу – капитану;
- Шемету Александру Леонидовичу – подполковнику;
- Шогану Андрею Владимировичу – капитану.
Зеленский наградил военных "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
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