Государственными наградами отметили 216 бойцов. Об этом Зеленский рассказал во время обращения 7 мая, сообщает 24 канал.

По теме Зеленский вручил воинам награду "Крест боевых заслуг", которая когда-то была в УПА

Зеленский наградил украинских защитников

Президент 7 мая в очередной раз наградил военнослужащих ВСУ.

Государственными наградами отмечены 216 военнослужащих Вооруженных Сил Украины,

– заметил президент.

Также командиру вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ полковнику Олегу Гегечкоре посмертно присвоили звание Герой Украины.

"Вечная слава всем, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!", – подытожил глава государства.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Алексей Резников недавно посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты в Черниговской области. Он отметил защитников Чернигова ведомственными наградами и подарками.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Кратко об успехах украинских защитников

Стоит посмотреть – россияне не готовы к контрнаступлению ВСУ