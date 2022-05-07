Державними нагородами відзначили 216 бійців. Про це Зеленський розповів під час свого звернення 7 травня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський нагородив українських захисників

Президент 7 травня вчергове нагородив військовослужбовців ЗСУ.

Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України,

– зауважив президент.

Також командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, полковнику Олегу Гегечкорі посмертно надали звання Герой України.

"Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!", – підсумував глава держави.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти на Чернігівщині. Він відзначив захисників Чернігова відомчими нагородами та подарунками.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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