Зеленский наградил госнаградами 4 украинских военных
Источник:Офис Президента
Украинские защитники рискуют своей жизнью, защищая территорию нашего государства. Президент Украины ежедневно подписывает указы об их награждении.
Кто-то получает награды "За мужество", ордена Богдана Хмельницкого, а другие звания Героя Украины. Да, сегодня Владимир Зеленский наградил госнаградами 4 украинских военных.
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Зеленский наградил госнаградами 4 военных
Президент Украины постановил наградить 4 украинских военных "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
Орденом Богдана Хмельницкого II степени наградили:
- Литвинова Сергея Петровича - генерал-майора,
- Охрименко Александра Петровича – полковника,
- Хребтова Максима Валерьевича – подполковника.
Орденом "За мужество" III степени наградили:
- Бережного Виталия Александровича – старшего прапорщика запаса.
Отметим, сегодня глава Службы безопасности Иван Баканов и министр обороны Алексей Резников вручили награды сотрудникам СБУ и украинским военным, которые внесли значительный вклад в защиту государства.