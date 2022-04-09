Украинские защитники рискуют своей жизнью, защищая территорию нашего государства. Президент Украины ежедневно подписывает указы об их награждении.

Кто-то получает награды "За мужество", ордена Богдана Хмельницкого, а другие звания Героя Украины. Да, сегодня Владимир Зеленский наградил госнаградами 4 украинских военных.

Заметьте Россия накапливает силы на Востоке и Юге, но мы ищем пути, чтобы остановить войну

Зеленский наградил госнаградами 4 военных

Президент Украины постановил наградить 4 украинских военных "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Орденом Богдана Хмельницкого II степени наградили:

Литвинова Сергея Петровича - генерал-майора,

Сергея Петровича - генерал-майора, Охрименко Александра Петровича – полковника,

Александра Петровича – полковника, Хребтова Максима Валерьевича – подполковника.

Орденом "За мужество" III степени наградили:

Бережного Виталия Александровича – старшего прапорщика запаса.

Отметим, сегодня глава Службы безопасности Иван Баканов и министр обороны Алексей Резников вручили награды сотрудникам СБУ и украинским военным, которые внесли значительный вклад в защиту государства.

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