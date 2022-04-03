Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
3 апреля 2022 , 07:03Читати новину українською
Источник:Сайт президента Украины
Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 военного. К сожалению, 9 наших бойцов – посмертно.
Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 2 апреля.
Важно Зеленский наградил еще 136 военных
Указом президент постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Украинским защитникам Зеленский предоставил следующие награды:
- орден Богдана Хмельницкого ІІ степени;
- орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени;
- орден "За мужество" ІІ степени;
- орден "За мужество" ІІІ степени;
- медаль "За военную службу Украины";
- медаль "Защитнику Отчизны".
Зеленский прокомментировал идею изменить текст государственного гимна: смотрите видео