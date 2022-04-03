Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного

3 апреля 2022 , 07:03
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Источник:

Сайт президента Украины

Владимир Зеленский отметил государственными наградами 131 военного. К сожалению, 9 наших бойцов – посмертно.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 2 апреля.

Важно Зеленский наградил еще 136 военных

Указом президент постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Украинским защитникам Зеленский предоставил следующие награды:

  • орден Богдана Хмельницкого ІІ степени;
  • орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени;
  • орден "За мужество" ІІ степени;
  • орден "За мужество" ІІІ степени;
  • медаль "За военную службу Украины";
  • медаль "Защитнику Отчизны".
Полный список украинских защитников, которые получили государственные награды, – смотрите по ссылке.

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Автор: Альона Захарова