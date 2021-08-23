Зеленский наградил участников Крымской платформы орденами

23 августа 2021 , 19:39
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Источник:

Правительство Грузии

Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" участников Крымской платформы. В частности, награду получили председатель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили и другие премьеры и президенты.

О том, что украинский президент 23 августа наградил участников первого саммита Крымской платформы, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

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Награда от Зеленского участникам Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в пределах саммита Крымской платформы,
– говорится в сообщении.

Также такие ордена получили представители других стран:

  • председатель Европейского совета Шарль Мишель,
  • вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис,
  • президенты Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии,
  • премьер-министр Румынии, Словакии и Хорватии.

Саммит Крымской платформы: основное

  • Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. На мероприятие приехали представители более 40 стран.
  • Участники саммита подписали декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследование людей на территории полуострова.
  • Отдельно отметили: если Россия продолжит свою агрессию, государства должны внедрить дополнительные санкции.
  • Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.

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Автор: Наталія Пристанська