Я горжусь вами, – Зеленский произнес трогательную речь во время награждения военных

На Софийской площади президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения вручил награды украинским военным. Начал свою речь глава государства словами "Героям славы".

Президент отметил, что эти слова мы говорили каждый раз, отвечая на национальный лозунг "Слава Украине!". Мы вспоминаем о тех, благодаря кому наше государство живет. 24 Канал.

Важно Год боли, сожаления, веры и единства, – Зеленский показал трогательный ролик к годовщине вторжения

Поколение, борющееся за Украину

Эти лозунги – это тысячелетие нашей истории и годы нашей войны за независимость. Зеленский подчеркнул, что следует уважать поколение тех, кто крепко боролся, чтобы в свободной Украине развевался наш сине-желтый флаг, а также уважать поколение, которое сейчас борется за Украину.

Уважаем каждого, чтим каждую, кто стал воином для Украины, для нашего государства. Вспоминаем каждого и каждого, кто спасал украинцев. Помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь ради жизни Украины,

– подчеркнул президент.

Этим словам отвечают и будут соответствовать миллионы. Зеленский даже не сомневается в этом, потому что Украина и свобода сохранены. Это сделали Герои.



Награждение военных / Фото Офиса Президента

Обращение к украинскому воину

После года решающей войны за независимость президент обратился ко всем героям. В частности, к тем, кто присутствует на Софийской площади, и кто слышит это в разных уголках Украины. К тем, кто сражается и приближает нашу победу. К тем, кто помогает преодолевать испытания.

Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спасителю украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощнику государства!.. Я хочу сказать всем вам, кто дерется за Украину и кто живет Украиной... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами!

– подчеркнул президент.

Он добавил, пусть эта гордость идет по улицам и окопам. В то же время, пусть не забывает, сколько героев отдали жизнь за Украину и волю наших людей. Президент попросил всех почтить минутой молчания память каждого и каждого, кто погиб за наше государство.



Зеленский поблагодарил защитников / Фото Офиса Президента

Политик подчеркнул, что от украинского солдата каждый день зависит будущее всех нас.

"Именно от тебя, украинский воин! Самый главный наш человек. Который стоит и благодаря которому стоят миллионы украинцев. Которая выстоит и благодаря которой выстоит Украина! Благодаря которой будет вечно звучать: "Слава Украине!" - добавил президент.

Он поблагодарил всех, кто выдержал этот февраль и этот год, ведь это дает Украине несокрушимость.