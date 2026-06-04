Не бойтесь выйти из войны, – Зеленский обратился к Путину в открытом письме

Президент Украины написал открытое письмо российскому диктатору. Зеленский призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

Текст письма опубликовали на официальном сайте Офиса Президента.

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О чем говорится в письме Зеленского к Путину

В своем открытом письме Зеленский заявил, что за более 26 лет правления Путина отношения между Украиной и Россией полностью изменились - от сотрудничества до полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что война стала личным выбором российского лидера, который привел к значительным потерям и все больше сказывается на самой России. Глава государства также отметил, что российское общество все чаще сталкивается с последствиями войны – от экономических проблем до угрозы новой мобилизации.

Мы часто слышим, что война вас устраивает. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или парада в Москве. Ваша собственная жизнь для вас ценна. Но сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян – то, что война дает все больше негатива России,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, ресурсы России постепенно истощаются, а возможности Кремля поддерживать нынешний курс становятся все более ограниченными. В то же время глава государства заверил, что Украина вместе с партнерами и в дальнейшем продолжит давление на Россию, чтобы усилить последствия войны для российской власти и приблизить ее завершение.

Зеленский написал о потерях сторон на фронте

По украинским оценкам, российская армия продолжает нести значительные потери на фронте. В мае Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили более 30 тысяч российских солдат. Подобный уровень потерь сохраняется ежемесячно. Зеленский утверждает, что Украина имеет подтверждение этих потерь и считает, что нынешняя динамика войны не позволит России достичь поставленных целей в запланированные сроки.

Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента – это убитые, и только 37 процентов – раненые. В ХХІ веке армии не могут позволять себе такого баланса. В дальнейшем доля убитых возрастет. Не то чтобы мы в Украине переживали о россиянах. После всего, что принесла в Украину ваша война. Но я забочусь об украинцах,

– добавил президент.

Зеленский заявил, что Украина также несет потери на фронте, и каждая из них является болезненной для страны. По его словам, соотношение потерь между украинской и российской сторонами составляет примерно 1 к 5 или 1 к 6 в пользу Украины.

Россия не сможет захватить Донбасс

Украинский президент подчеркнул, что Россия не достигает своих военных целей и постоянно переносит сроки захвата украинских территорий.

Он также добавил, что Украина не хочет затяжной войны, поэтому продолжает сопротивляться и сохранять свою независимость. Глава государства в очередной раз призвал Россию завершить войну, поскольку, по его словам, ее ход оказался не таким, как ожидалось.

Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется,

– написал Зеленский.

Украина, говорит президент, продолжит получать международную поддержку, тогда как Россия будет сталкиваться с санкционным давлением пока не будет достигнут справедливый мир между сторонами.

Он отметил, что все попытки ослабить помощь Украине без изменения позиции России не будут иметь успеха.

Президент отметил, что Украина выстояла несмотря на попытки разрушить ее энергетическую систему, более того – перенесла боевые действия на территорию России. По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о росте зависимости России от внешних партнеров, в частности от Китая.

Вы рассчитывали, что украинцам не хватит сил защитить себя, но теперь наши ребята помогают строить защиту нашим партнерам на Ближнем Востоке и в Заливе,

– отметил президент.

Сейчас, говорит Зеленский, украинская разведка фиксирует признаки долгосрочных планов России по продолжению войны на годы вперед, минимум на 2027 и 2028. Вместе с тем Москва рассматривает возможность привлечения новых участников конфликта и усиления эскалации в регионе – говорится о Беларуси и Приднестровье.

Украина видит эти риски и готовится к ним, но несмотря на это призывает Россию прекратить войну. По словам Зеленского, нынешний выбор остается за российской стороной.

"Вы хотите втянуть еще больше в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться еще и к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это? Выбор сейчас за вами", – подчеркнул Зеленский.

Украина предлагает закончить эту войну

Президент Украины в очередной раз призвал Россию завершить эту войну и заявил о необходимости примирения на честных и гарантированных условиях, которые сделают невозможным ее повторное развертывание.

Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе,

– отметил он.

Украина предлагает прямой формат переговоров между сторонами и выражает готовность к встречам для обсуждения конфликта. Зеленский подчеркнул, что для такой встречи могут быть выбраны нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира. Он предложил определить конкретную дату переговоров на уровне лидеров.

Вопрос войны в Украине и безопасности Европы не могут решаться в рамках договоренностей между отдельными сторонами без широкого участия других стран. К переговорному процессу должны присоединиться государства, которые способны выступать гарантами безопасности.

По словам Зеленского, важную роль в этом процессе должны играть Европа и Соединенные Штаты, поскольку именно они могут влиять на формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите,

– подчеркнул президент.

Мониторинг такого прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты.

Обмены военнопленными

Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех" – это может стать хорошим прологом к окончанию войны.

Надо сделать серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны. Надо определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян,

– резюмировал Зеленский.

Впрочем, в случае отказа России от завершения войны Украина продолжит борьбу за свое существование при поддержке партнеров. Зеленский добавил, что дальнейшее затягивание конфликта будет иметь последствия уже для самой России и ее внутренней стабильности.

В то же время президент подчеркнул, что войну можно остановить политическим решением и напоследок призвал российское руководство прекратить боевые действия.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что это письмо является серьезным предложением к России по завершению войны. Украина официально передаст обращение Путину через собственные дипломатические каналы.